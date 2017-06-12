Путин пригласил школьников в Кремль и в свой рабочий кабинет
12 июня 2017, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
В День России Владимир Путин в Кремле вручил паспорта юным россиянам. Паспорта в торжественной обстановке вручены победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учёбы, детям, совершившим героический поступок, победителям всероссийского конкурса "Мы – граждане России!".
"Гражданами страны все мы становимся с рождения", - обратился к детям российский лидер. "Это, естественно, в соответствии с нашим законом, с практикой и с традицией, а вот паспорта получают к 14 годам", - сказал Путин.
По словам президента, ребята, приглашенные 12 июня в Кремль, "к 14 годам уже многого сумели добиться, многое сумели сделать".
После вручения паспортов Владимир Путин показал подросткам свой рабочий кабинет.