Путин пригласил школьников в Кремль и в свой рабочий кабинет

В День России Владимир Путин в Кремле вручил паспорта юным россиянам. Паспорта в торжественной обстановке вручены победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учёбы, детям, совершившим героический поступок, победителям всероссийского конкурса "Мы – граждане России!".

"Гражданами страны все мы становимся с рождения", - обратился к детям российский лидер. "Это, естественно, в соответствии с нашим законом, с практикой и с традицией, а вот паспорта получают к 14 годам", - сказал Путин.

По словам президента, ребята, приглашенные 12 июня в Кремль, "к 14 годам уже многого сумели добиться, многое сумели сделать".

После вручения паспортов Владимир Путин показал подросткам свой рабочий кабинет.