Полиция задержала 12 июня в центре Москвы более 400 человек

В Москве в понедельник, 12 июня, полиция уже задержала более 400 человек - участников несогласованной акции протеста против коррупции на Тверской улице. И задержания продолжаются.

Полиция выхватывает людей из толпы и ведет в автозаки, - сообщают журналисты телеканала "Дождь". О количестве задержанных информирует "ОВД-Инфо".

О переносе антикоррупционного митинга с проспекта Сахарова на Тверскую улицу объявил неожиданно накануне вечером Алексей Навальный. По его объяснению, все подрядчики отказались сотрудничать с организаторами акции и устанавливать сцену и оборудование для звука, опасаясь угроз столичных властей. Сам Навальный быз задержан при выходе из подъезда.

Акции против коррупции прошли в более чем 200 городах России, в том числе в Петербурге, во Владивостоке и Казани. В Петербурге на несогласованную акцию собрались на Марсовом поле. Задержаны более 300 участников.