Там, где был «Казантип», осталась голая Поповка

«Блуд и наркотики» – так характеризуют «Казантип» те, кто там никогда не был. «Море, солнце, веселье» – считали и считают завсегдатаи. Очевидно, что каждый видит то, что хочет увидеть. Все, как в жизни. А в жизни нет ничего идеалистичного – промышленность ухудшает экологию, машины давят людей, от электричества погибают. А еда, а вода! Да даже природа, созданная высшим разумом, бывает опасна – то слишком тепло, то чудовищно холодно. Чего уж говорить о «Казантипе»!

Писатель Булгаков вложил в «Мастере и Маргарите» в уста одного из героев фразу «Что бы делало добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей». Фраза дерзкая, провокационная, как любая правда, которой все вожделеют и которая всем неприятна (на эту тему очень рекомендую фильм «Изобретение лжи»), сообщает "АН-Крым".

И еще. Всегда кажется, что одно можно легко и просто заменить другим. Но жители Поповки (ударение которой, я слышал, ставят там теперь на первый слог) знают на себе, что бренд, рождающийся десятилетиями, подменить нелегко и непросто. А они «Казантип» искренне любили, как «землю», которая их кормила. До них, как и до всех, тоже доходили слухи о глубокой порочности той «планеты», но они-то не только знали, но и своими глазами видели, что не так страшен «черт», как его малюют.

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»