В Тамбове на День России установили новогоднюю елку

Сегодня Тамбов отмечает сразу два праздника, День России и День города. На главной площади областного центра по такому поводу появился необычный арт-объект в виде новогодней елки, но только без игрушек.

О новогодней елке на площади Тамбова 12 июня сообщает ТАСС. В городской управе журналистам объяснили, что новогодний символ вернули на площадь спустя несколько месяцев с другой целью. Елку украсят не новогодними игрушками, а цветами, которые станут символом наступившего лета.

Тамбовчан 12 июня ждет масса культурных мероприятий, вплоть до праздничного салюта и концерта певицы Натали. В город приехала и мировая звезда – певец Томас Андерс, один из солистов группы Modern Talking.