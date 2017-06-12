В центре Москвы задержан 121 человек

В центре Москвы 12 июня, по данным «ОВД-Инфо», задержан 121 человек. Эта информация на 15 часов.

Чуть ранее сообщалось о 97 задержанных. Задержания проходят не только в Москве.

Люди задержаны в Санкт-Петербурге и в Махачкале. В Петербурге - 137 человек.

В столице Дагестана сегодня утром был задержан организатор митинга против коррупции Марат Исмаилов. Его доставили в отдел полиции и взяли расписку о несовершении противоправных действий, - сообщает «Кавказский узел». Власти Махачкалы не согласовали митинг против коррупции. Но гражданский активист Марат Исмаилов принял решение все равно провести акцию.

В Москве сразу при выходе из дома был задержан Алексей Навальный. Вчера вечером он объявил о переносе антикоррупционного митинга с проспекта Саха­рова. Оппозиционер предложил провести гуляния на Тверской улице. Навального повезли в отделение полиции для составления административных протоколов.

Полиция Москвы обещала не препятствовать «гуляниям» на Тверской улице, если участники акции против коррупции придут туда без плакатов и не будут выкрикивать лозунги.

"Аргументы недели" уточняют информацию о задержании в Петербурге.