В центре Москвы задержан 121 человек
12 июня 2017, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы 12 июня, по данным «ОВД-Инфо», задержан 121 человек. Эта информация на 15 часов.
Чуть ранее сообщалось о 97 задержанных. Задержания проходят не только в Москве.
Люди задержаны в Санкт-Петербурге и в Махачкале. В Петербурге - 137 человек.
В столице Дагестана сегодня утром был задержан организатор митинга против коррупции Марат Исмаилов. Его доставили в отдел полиции и взяли расписку о несовершении противоправных действий, - сообщает «Кавказский узел». Власти Махачкалы не согласовали митинг против коррупции. Но гражданский активист Марат Исмаилов принял решение все равно провести акцию.
В Москве сразу при выходе из дома был задержан Алексей Навальный. Вчера вечером он объявил о переносе антикоррупционного митинга с проспекта Сахарова. Оппозиционер предложил провести гуляния на Тверской улице. Навального повезли в отделение полиции для составления административных протоколов.
Полиция Москвы обещала не препятствовать «гуляниям» на Тверской улице, если участники акции против коррупции придут туда без плакатов и не будут выкрикивать лозунги.
"Аргументы недели" уточняют информацию о задержании в Петербурге.