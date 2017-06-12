Фестиваль военных оркестров проходит маршем по Петербургу в День России

Международный фестиваль военных оркестров "Виват, Санкт-Петербург!" 12 июня начался парадом по Невскому проспекту и завершится концертом сводного оркестра из более 600 музыкантов на Дворцовой площади Северной столицы, сообщила в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

А на Дворцовой музыканты в шоу-дефиле продемонстрируют военную выправку и парадные мундиры.

В нем примут участие 15 военных оркестров санкт-петербургского гарнизона, а также военные оркестры из Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии.

Праздничное шествие началось в 14:00 от площади Островского. Необычные цветочные платформы, ретро-транспорт и конные экипажи в сопровождении парада духовых оркестров двинулся по направлению к Дворцовой площади, где будет исполнен Гимн Великому городу.

После шоу-дефиле оркестры исполнят патриотическую песню «Славься!» и передадут эстафету празднику «Бал цветов», который удивит зрителей необычными нарядами, созданными из живых растений.

В завершение вечера на сцену выйдут оперные певцы, солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской оперы, а также начинающие музыканты и финалисты телепроектов. Концерт пройдет в сопровождении Международного симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

Музыканты ЗВО и иностранных представителей исполнят русскую и зарубежную классическую, современную музыку, марши и вальсы, эстрадные, джазовые композиции и переложения народных песен.

(По материалам Петербург.ру)