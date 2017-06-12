В ночь на воскресенье стритрейсеры самовольно перекрыли дорогу общего пользования для проведения нелегальных ночных гонок. Очевидец снял происходящее и выложил в интернет. Действие происходит в Можайском районе Московской области.

Автомобиль, из которого велась съемка, как раз проезжал по дороге, где проводилось ночное мероприятие с заездом лихачей. На кадрах видно, что участок трассы плотно заставлен легковушками, под колесами мешается пьяная молодежь. Водителю пришлось остановиться и ждать начала заезда. Продолжить движение ему удалось только после старта, двигаясь вслед за гонщиками, но совсем не с той скоростью.



