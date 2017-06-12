Последние массовые убийства в дачном товариществе под Тверью и подмосковном поселке Кратово наделали много шума. И если поступок «кратовского стрелка» можно списать на его психическое расстройство, то действия электрика, прошедшего Чечню, не поддаются объяснению.

Всем известная скандальная журналистка Божена Рынска вступилась за «кратовского стрелка», расстрелявшего четырех человек. По ее мнению, это произошло не на пустом месте. На своей странице в Facebook Рынска написала, что к кровавой развязке в Кратово поспособствовала прикормленная местная власть.

"У кратовского психа напротив дома был автосервис. Ара какой-то его держал. Наверняка платил на местности нужным людям и его не закрывали. А вам бы понравился автосервис прямо дверь в дверь? Мне - нет. Должны быть нормы, по которым откровенно мешающие производства и бизнесы должны быть удалены от частных домов на приличное расстояние" – описала Божена возникшую ситуацию, которая довела мужчину до того, что он взялся за карабин.

По существующим в стране законам очень трудно найти управу на плохих соседей, поэтому у людей есть лишь два выбора, по мнению журналистки, - быть терпилой, чего Игорь Зенков делать не захотел, или браться за оружие.

"И кто-то принимает решение быть терпилой. Мешают, и черт с ним. Кто-то из кожи вон лезет, чтобы заработать на усадьбу. Единицам удаётся. А кто-то говорит: "Я? Терпила? Никогда этому не быть". И берётся за ружье", - объяснила Рынска поступок "кротовского стрелка".

Напомним, кровавый инцидент произошел в поселке Кратово Раменского района поздно вечером в минувшую субботу. Вооруженный местный житель Игорь Зенков ворвался в автосервис и открыл огонь, а после забаррикадировался в своем доме и начал палить по соседям, а позже и по подоспевшим сотрудникам полиции. Оборону он держал несколько часов, применял даже гранаты. Затем мужчина пытался подорвать дом и бежать, но был ликвидирован силовиками. По всей видимости, психически больной мужчина, готовился к бойне, потому что оставил отцу предсмертную записку, в которой жаловался на сложные отношения с соседями и усталость от жизни. При этом многие соседи считали его забитым тихоней.



