С 13 июня в столичный регион придет холодный атмосферный фронт

Согласно прогнозам метеорологов, уже завтра погода в Москве и Подмосковье ухудшится, по территории региона пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Днем воздух в Москве прогреется не выше +16+18 градусов.

Лишь к пятнице, 16 июня, днем воздух прогреется до +20 градусов, и к выходным лето вернется в столицу, сообщили в погодном центре "Фобос".

Сегодня воздух в столице прогреется до 24 градусов тепла. Во второй половине дня возможна гроза.