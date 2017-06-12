С 13 июня в столичный регион придет холодный атмосферный фронт
12 июня 2017, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Согласно прогнозам метеорологов, уже завтра погода в Москве и Подмосковье ухудшится, по территории региона пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы.
Порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Днем воздух в Москве прогреется не выше +16+18 градусов.
Лишь к пятнице, 16 июня, днем воздух прогреется до +20 градусов, и к выходным лето вернется в столицу, сообщили в погодном центре "Фобос".
Сегодня воздух в столице прогреется до 24 градусов тепла. Во второй половине дня возможна гроза.