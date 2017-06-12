СМИ: Улица Тверская в Москве перекрыта спецтехникой

В понедельник, 12 июня, улица Тверская в Москве перекрыта спецтехникой до 12:00 по местному времени. К улице также стянуты автозаки и бронетехника. Перекрыты и смежные с Тверской улицы.

Для проезда автомобилей Тверскую перекрыли с 18:00 11 июня, сообщает Дождь, отмечая, что попасть на Тверскую можно только при наличии спецпропуска. Сейчас на улице находятся люди, которые монтируют декорации для проведения праздника "Времена и эпохи".

Ранее столичная полиция заявила, что намерена пресекать провокации на митинге оппозиции на Тверской улице в День России. Стражи порядка предупредили, что любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку.