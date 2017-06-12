На Южный Урал придет настоящее лето

Уже на этой неделе, начиная с сегодняшнего дня, воздух в Челябинске и области прогреется до 25 градусов Цельсия. Ночные температуры будут около 10 градусов тепла.



Уже к среде синоптики обещают жару до 28-30 градусов Цельсия. Так что на Южный Урал приходит настоящее лето.



Сегодня, в День России, челябинцев и гостей города ждет прекрасная погода. Воздух будет очень теплым – до 25 градусов Цельсия. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер 4-9 метров в секунду, порывы до 15.