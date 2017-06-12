Куда пойти на День России в Челябинске?

Праздник в Челябинске объединит все районы города. Представляем афишу, куда сегодня, 12 июня, пойти в столице Южного Урала.



Самые яркие мероприятия пройдут сегодня на площади Ярославского, что у театра оперы и балета. Здесь будет финиш красочного парада Дружбы народов, который стартует в 11-30 от молодежного театра.



Уже в 12-00 здесь стартует международный фестиваль «Урал-Восток: многоцветие культур» и фестиваль русского фольклора. Зрителей ждет большой концерт, в котором примут участие ансамбль песни и танца «Мирас» (Республика Башкортостан), а также вокальный ансамбль «Славянская песня» (Республика Казахстан).



Праздник «Россия – это мы» приглашает зрителей в 12 часов на Кировку, к сцене у Главпочтампта.



В 12-30 возле оперного театра откроют «Сад ШОС БРИКС». В многочисленных шатрах все желающие смогут познакомиться с многонациональной культурой нашего региона, попробовать национальные блюда и узнать традиции разных народов.



В 13-00 часов в ЦПКиО имени Гагарина начнется концерт «С любовью к России». В других районах города праздники начнутся в 14-00. По словам начальника Управления культуры Дмитрия Назарова, в этом году мероприятия состоятся во всех крупных парках и скверах столицы Южного Урала.







