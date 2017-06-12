В столичной мэрии отреагировали на перенос Навальным акции на Тверскую улицу

Столичная мэрия назвала провокацией перенос митинга против коррупции с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу и призывает жителей не выходить на несанкционированные "гуляния" оппозиционного политика Алексея Навального.

Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил РИА Новости, что решение Навального перенести митинг 12 июня на Тверскую - это провокация. По данным Черникова, директор "Фонда борьбы с коррупцией" Роман Рубанов согласился провести акцию 12 июня на проспекте Академика Сахарова и отказа от него в мэрию не поступало. Чиновник добавил, что выход митингующих на несогласованное "гуляние" по Тверской будет считаться несанкционированным.

"Аргументы недели" писали ранее, что прокуратура Москвы подготовила Алексею Навальному предупреждение в связи с переносом несогласованной акции на улицу Тверскую.