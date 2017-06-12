Поступают сообщения о первых задержаниях на антикоррупционных акциях

В городах России начались антикоррупционные митинги, организованные сторонниками основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они уже проходят в Казани и Владивостоке, откуда поступают сообщения о первых задержанных.



Во Владивостоке на митинг собралось к этому часу более 300 человек. Акция не была согласована с местными властями, поэтому сотрудники правопорядка приступили к задержанию митингующих. Местный портал vl.ru сообщает о двух задержанных, среди которых координатор местного штаба Навального Юрий Кучин. Его «повязали» еще до того, как он успел прийти на акцию, хотя он специально заночевал в гостинице. Максим Шинкаренко пытался устроить одиночный пикет и даже не успел развернуть плакат, на котором у него было написано «Димон, выйди вон», как его задержали стражи порядка.



Массовые задержания сегодня наверняка будут и в других регионах России. Прокуратура Москвы заранее предупредила идейного вдохновителя акции Алексея Навального о возможных последствиях запрещенных мероприятий.



