12 июня отмечается важный государственный праздник – День России

Государственный праздник Российской Федерации отмечается 12 июня – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

В День России в Кремле президент России вручает Государственные премии РФ. В Москве на Красной площади проходят торжества, которые оканчиваются праздничным салютом.

"Аргументы недели" писали ранее, что патруль спецавиации начал дежурить, чтобы обеспечить москвичам в День России хорошую погоду, если потребуется. Ранее метеорологи прогнозировали в Московском регионе небольшой дождь.