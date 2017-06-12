Ливень превратил подъезд евпаторийского дома в водопад

Вчера, 10 июня, жители одного из девятиэтажных домов по проспекту Победы наблюдали в своем подъезде водопад.

Это стало последствием сильных дождей, которые начались в Крыму вчера, и засорившихся ливневых стоков, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Вода продолжала течь в подъезде около полутора часов. Люди вызвали сотрудников коммунальных служб города для устранения проблемы, однако местный житель прочистил стоки своими силами, не дожидаясь их приезда. В итоге сотрудники ЖЭКа приехали уже тогда, когда

«Ниже девятого этажа чуть подтопило, но жители вовремя изменили тряпками и вениками поток реки. Сразу, как течь начало, они выбежали в подъезд, думали, что кто-то сверху топит, а там такой водопад. Возле мусоропровода воды было – по щиколотку точно», – рассказала местная жительница Мария, пишет "АН-Крым".

Как сообщали ранее «Аргументы недели – Крым», железнодорожный вокзал Симферополя затопило из-за сильного ливня.