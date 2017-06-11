Навальный перенес антикоррупционный митинг на Тверскую улицу

Московский антикоррупционный митинг оппозиции состоится завтра не на проспекте Сахарова, как было объявлено изначально, а на Тверской улице. Об этом сообщил организатор протестного мероприятия Алексей Навальный.

Как отметил политик в своем блоге, Тверская «идеально подходит» для проведения мирной акции под российскими флагами. Согласовал ли Навальный свои планы с мэрией Москвы, он не уточнил.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что хакеры разместили на сайте одного из комитетов администрации Санкт-Петербурга фильм Навального, посвященный «тайному богатству» председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.