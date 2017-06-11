Аксенов назвал дезинформацией слухи о платном входе в парки в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дезинформацией слухи о платном входе в Ливадийский и Воронцовский парки. Как пояснил Аксенов, территория этих знаменитых парков огораживалась "исключительно для того, чтобы не допустить реализации мошеннических схем, ранее разработанных при Украине, а также с целью сохранения чистоты и порядка".

В некоторых СМИ ранее прошла информация о том, что якобы вход на территорию Ливадийского и Воронцовского парков в Крыму будет платный.

Аксенов прокомментировал ее, написав сообщение на странице в Facebook: "Доступ во все без исключения парки является бесплатным. Данный вопрос оговорен с Министерством культуры Республики Крым. Гарантирую, что по другому не будет. Обращения граждан в связи с этой темой находятся на контроле".