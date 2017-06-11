На сайте комитета Cмольного появился фильм «Он вам не Димон»

Фильм «Он вам не Димон» был опубликован на сайте комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. Еще на сайте Смольного появились несколько плакатов, один из которых призывал не ходить на акции протеста 12 июня.

Один из них призывал не ходить на акции протеста: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой — не ведись на провокации». Примерно час потребовалось техническим специалистам, чтобы избавиться от нелегально размещенного видео. В настоящее время фильм-расследование ФБК с сайта Смольного снят, но копия сохранилась в кэше Google.

«Хакеры дали на выбор посетителям сайта комитета Смольного - посмотреть фильм-расследование Алексея Навального или социальную рекламу, созданную при поддержке администрации», - сообщается на сайте dp.ru. В комитете отметили, что от хакерской атаки не застрахован ни один сайт.