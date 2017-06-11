О зубной боли каждый человек знает непонаслышке. Как правило, свой стоматолог сейчас есть у всех. А что известно об истории стоматологии? Вставные зубы – дело интимное. Но публичным людям обыватель так и норовит заглянуть в рот.

Потому о зубных проблемах сильных мира сего известно многое. В словаре Даля определение слова "зуб": "косточка, вырастающая из ячейки челюсти, для укуса и размола пищи". Многое придумано на случай, если эта "косточка" нас покинет.

О зарождении стоматологии узнайте в статье "День рождения вставной челюсти" на сайте газеты "Аргументы недели".