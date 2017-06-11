Чем кормят российский народ. Из чего сделаны любимые россиянами колбаса и сосиски. Производитель обязан указать всё на этикетке. Мясную продукцию в настоящее время выпускают в соответствии с нормативной или технической документацией (НиТД), разработанной и используемой на конкретном предприятии.

Но фокус в том, что весь перечень используемого сырья и добавок зачастую указан только в этой документации, которая является собственностью и тайной фирмы.

Директор НИИ мясной промышленности им. Горбатова, академик Андрей Лисицын рассказал в интервью газете "Аргументы недели" о том, что в нашей стране сейчас вполне хватает собственного мяса для производства мясных продуктов.

"Сейчас Россельхознадзором разрабатываются и уже частично внедрены программы прослеживаемости за продукцией животного происхождения, и в будущем, возможно, мы перейдём к системе, когда по QR-коду мы сможем, увидеть, кто, где, как и из чего произвёл продукт", - написано в статье "Без мяса жить нельзя на свете, нет!" на сайте газеты.