Пресс-служба АО "Роснано" прокомментировала арест топ-менеджера, управляющего директора по инвестиционной деятельности компании Андрея Горькова.

"У РОСНАНО нет достоверных сведений, подтверждающих причинение Андреем Горьковым какого-либо ущерба компании. Компания считает меру пресечения в виде заключения под стражу необоснованной", - говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на сайте АО.

Топ-менеджера "Роснано" задержали 10 июня в Москве при покупке авиабилета для вылета за границу. Сам он объяснил свой отъезд служебной командировкой в Китай на несколько дней.

В Москве в воскресенье Басманный суд отправил Андрея Горькова под арест до 9 августа. Ему инкриминируют превышение полномочий и денежные махинации на 700 миллионов рублей. Прокуратура завела уголовное дело в отношении Андрея Горькова