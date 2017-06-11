Кадыров: заявления госдепа США по Чечне основаны на умышленной дезинформации

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в отношении США, выступивших в защиту бойца смешанных единоборств Мурада Амриева. Американский госдепартамент ранее призвал обеспечить безопасность чемпиона, задержанного на границе Белоруссии и доставленного чеченскими силовиками в Грозный.



Рамзан Кадыров на призыв США обеспечить безопасность Амриева ответил: "Мы обеспечили и обеспечиваем безопасность всех граждан России, проживающих в Чечне. Мы защищали их от членов террористических организаций, включая граждан США и стран Европы".

"За короткое время Госдеп два раза делает громкие заявления по Чечне. И оба раза они основаны на лжи и умышленной дезинформации", - говорится в комментарии чеченского лидера. По словам Кадырова, Чечню "серьёзно беспокоит, что в США систематически убивают школьников, студентов, ни в чем неповинных граждан".

Мурад Амриев в Грозном уже дал пресс-конференцию, которую организовали чеченские правозащитники и заявил, что его жизни ничто не угрожает. "В Чечне властвуют закон и порядок! Так и будет вовеки веков!", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

Напомним, официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты "глубоко озабочены безопасностью и состоянием чеченского спортсмена, чемпиона ММА Мурада Амриева. В Чечне ему еще несколько лет назад была объявлена "кровная месть".