В Туле задержан координатор штаба Навального Дмитрий Николаев

В Туле в воскресенье, 11 июня, задержали координатора штаба Алексея Навального Дмитрия Николаева. Активиста доставили в полицию. Глава федерального штаба Навального Леонид Волков позднее уточнил, что Николаева перевезли в суд.

В отношении него возбудили административное дело о призывах к участию в антикоррупционном митинге 12 июня.

По словам Волкова, Николаева могут арестовать на 10 суток, - передает "Эхо Москвы".

В Туле 12 июня сторонники Навального планировали антикоррупционную акцию.

Сторонники тульского оппозиционера рассказали, что сегодня утром Дмитрий Николаев вышел из дома и обнаружил, что у его автомобиля спущено колесо. В этот момент к нему подошли пять человек в штатском и забрали в отделение полиции.