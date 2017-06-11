Стоун назвал возможных исполнителей роли Путина

Американский журналист Оливер Стоун в течение двух лет несколько раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы снять про него документальный фильм. Премьера выйдет в эфир на кабельном телеканале Showtime 12-15 июня.

Однако дальше этого проекта дело у Стоуна не пойдет. Режиссер заявил, что не планирует снимать художественный фильм о Путине. Но назвал актеров, кто, по его мнению, годится на эту роль.

"Назову самые очевидные варианты. Джереми Реннер немного на него похож. Путин очень умный, не знаю, как с этим у Реннера. Леонардо Дикаприо выглядит похоже. Он мог бы сыграть и Ленина", - заявил трехкратный обладатель "Оскара" в интервью The New York Post.

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, Путин согласился принять участие в проекте Стоуна, режиссер ответил, что российский лидер хочет быть услышанным. Сам же он снимал этот фильм для того, чтобы предотвратить ухудшение отношений между нашими странами. Режиссер, которого западные журналисты обвинили в непонятной симпатии к Путину, считает, что его вопросы "в чем-то были вызовом" для Путина.



