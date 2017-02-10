Россиянам объяснили, как покупать авиабилеты в четыре раза дешевле

Эксперты профильного поисковика в интернете - Skyscanner – подсчитали, как путешественник могут покупать авиабилеты в четыре раза дешевле. Правда, данная возможность есть лишь у жителей 14 регионов РФ.

Сэкономить 76 процентов стоимости авиабилета могут жители 14 крупнейших российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Краснодар, Красноярск, Самара, Ростов-на-Дону, Сочи, Тюмень, Уфа и Челябинск, пишет «РГ».

Из вышеперечисленных городов пролегает 119 самых востребованных авиамаршрутов по нашей стране и за границу. Специалисты Skyscanner советуют: путешественник, чтобы сэкономить, должен при выборе города вылета и города (страны) прибытия посмотреть, в какие числа и месяцы летать выгоднее. Например, рейсы по России будут намного дешевле в «глухой сезон», с января по март. Дороже всего летать по России с июля по август. К примеру, в Сочи можно слетать на 43 % стоимости билета, если полететь туда в октябре-мае.

Самолетом в Европу и Америку дешевле летать в апреле и июне. Например, полететь в Барселону в феврале будет стоить в два раза дешевле, чем в январе. Таким же способом в поисковике можно находить недорогие гостиницы и отели.