Народная избранница Наталья Поклонская, которая ранее одной из первых начала кампанию против фильма «Матильда», теперь просит Генпрокуратуру РФ проверить лагерь противников фильма на причастность к экстремизму.

Депутат Госдумы не принимает ничью сторону и держится над скандалом: она то просит прокуратуру разобраться с законностью расходования авторами картины «Матильда» бюджетных денег, то направляет запрос по поводу правомерности деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь», - основных противников «Матильды».

Ранее «АН-онлайн» сообщали о скандале вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской. Адепты движения «Святая Русь» требовали запретить фильм как порочащий память императора и присылали кинопрокатчикам угрозы, что подожгут кинотеатры, ели премьеру «Матильды» не отменят.