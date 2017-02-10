Дизайнер Константин Коновалов обнародовал кадры откровенного автохамства. Видео с участием директора театра "Ленком" Марком Варшавером было снято на улице Малая Дмитровка в центре Москвы.

Молодой человек пытался остановить автомобиль, ехавший по тротуару, преградив ему путь. Тогда из автомобиля Toyota Land Cruiser с похожим на правительственный номером «А 263 МР 77» выбежал пассажир и набросился на пешехода с бранной речью: «Ты мальчик, а уже такой подонок. Паскуда паршивая. Ты ничтожный, несчастный мальчик, больной. Лечись, мой тебе совет».

Как выяснилось, тем самым гневным пассажиром был культурный деятель, директор театра "Ленком". Ему очень не понравилось, что молодой человек снимает их конфликт на видео. Поначалу он просто обещает «найти с охраной» пешехода, а потом выходит на улицу и хватает его. Когда Коновалов предупредил, что вызовет полицию, пассажир автомобиля отвечает: «Я сдам тебя в полицию, потому что ты меня, гражданского человека, снимаешь».

Марк Варшавер утверждает, что не нарушал правил дорожного движения, а разгружал из машины буклеты возле служебного входа, а тут неизвестный молодой человек начал снимать происходящее на телефон.

За коллегу вступился худрук театра Марк Захаров: «Дело в том, что у «Ленкома», в отличие от других театров, нет ворот, поэтому когда... надо разгружать декорации, то эти машины вынуждены заезжать на тротуар» (цитата РИА Новости).

Позже СМИ сообщили, что водитель машины директора театра «Ленком» Марка Варшавера оштрафован за езду по тротуару.





Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня