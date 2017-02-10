Глава Симферополя ездит на ворованном автомобиле?

Глава администрации Симферополя Геннадий БАХАРЕВ использует автомобиль Audi Q7, принадлежащий Крымскому республиканскому союзу потребительских обществ («Крымпотребсоюз»). Предприятие было национализировано Государственным Советом РК еще в сентябре 2014 года.

По словам заместитель председателя правления национализированного «Крымпотребсоюза» Владислава СТЕПАНОВА, этот автомобиль был куплен на средства пайщиков для председателя, а паспорт транспортного средства до сих пор хранится у владельцев.

Однако, как говорится в заявлении гендиректора ООО «Управление торговых комплексов «Крымпотребсоюза» на имя начальника УГИБДД МВД России по РК Анатолия БОРИСЕНКО и начальника УМВД России по Симферополю Сергея НИКОЛАЕВА, в феврале 2016 года с территории предприятия неизвестные лица похитили автомобиль AUDI Q7, 2007 года выпуска, цвет – серый металлик, государственный регистрационный знак – А 070 РК 82. Отмечается, что свидетельство о регистрации транспортного средства хранилось в салоне авто, а оригинал его паспорта имеется у предприятия.

«В результате незаконных действий неизвестных лиц нашему предприятию причинен материальный ущерб на сумму один миллион восемь тысяч рублей», – говорится в заявлении.

Сейчас же, по словам СТЕПАНОВА, на этом автомобиле передвигается глава администрации крымской столицы, пишет «МК в Крыму». В заявлении также подтверждается, что этот автомобиль «незаконно захвачен и используется в своих целях посторонними лицами, которые передвигаются на нем по Симферополю».

Эту информацию «Аргументам недели – Крым» также подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Крымский республиканский союз потребительских обществ («Крымпотребсоюз») – многоотраслевая организация, которая в свое время объединяла различные кооперативы полуострова. В нее входили предприятия оптовой и розничной торговли, ресторанного хозяйства, строительства, автоперевозки и др. Союз контролировал 28 рынков полуострова, в том числе центральные рынки Симферополя, Севастополя и других городов республики.