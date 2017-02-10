Россельхознадзор предложил ФАС проверить “Союзмолоко”

Как сегодня стало известно, производители молочных продуктов предупредили министерство сельского хозяйства о возможном повышении цен на молоко, а также о перебоях в его поставках.

Дело в том, что представители Национального союза производителей молока («Союзмолоко») считают, что решение Россельхознадзора об ужесточении правил отгрузки сырого молока приведет к тому, что производители столкнутся с рядом сложностей ввиду отсутствия у них необходимого оборудования. Этим и объясняется возможное подорожание.

В ответ на это Россельхознадзор предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить деятельность “Союзмолока”. По словам представителя ведомства, решение об ужесточении правил перевозки молока из неблагополучных районов не может повлиять на цены.

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