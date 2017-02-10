Академики РАН рассказали, какие научные факты стали признавать в РПЦ

Под давлением научных фактов священники Православной церкви пересматривают свои взгляды и меняют отношение ко многим вещам, которые ранее были под запретом. Об этом рассказали ученые Российской академии.

Священники РПЦ поменяли свои взгляды относительно происхождения земной жизни, сообщает ТАСС.

Речь пока не идет о признании церковью дарвиновской теории, но теология потихоньку приспосабливается под данные современных исследований. Об этом сообщили ученые РАН Юрий Золотов и Валерий Рубаков. Встреча ученых с журналистами прошла 10 февраля по случаю вручения им Демидовской премии (вручается в Свердловской области).

Священники говорят о том, что первую Книгу бытия не стоит трактовать слишком буквально: под «божественным происхождением» жизни на Земле имеется в виду зарождение духовное, а не материальное, поэтому религия не противоречит космическим открытиям.