Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра финансов

Глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев 10февраля подписал указ о назначении на должность заместителя министерства финансов РФ Владимира Колычева, возглавлявшего один из департаментов ведомства.

10 февраля у главы финансового ведомства РФ появился заместитель. Дмитрий Медведев назначил на эту должность бывшего главу департамента стратегического планирования данного ведомства Владимира Колычева, пишет «Газета.Ru».

Ранее пост замминистра финансов России занимал Илья Трунин.

Владимир Колычев – из молодых специалистов, ему 33 года, он окончил в 2006 году Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы при Правительстве РФ (РАНХиГС), факультет «Финансы и кредит».