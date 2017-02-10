Южноуральцам предоставят 1900 бесплатных ЭКО

Почти две тысячи возможностей забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения получат южноуральские семьи. План будет рассчитан на текущий 2017 год.

Врачи предупреждают, что в результате ЭКО приживаются не все подсаженные эмбрионы, однако в случае успеха часто рождаются двойни. Будущие родители только рады такому пополнению и с нетерпением ожидают своей очереди. Шанс стать мамой и папой в этом году получат почти все пары, которые стоят в списке.