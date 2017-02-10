Ранее сегодня “АН-онлайн” сообщали, что законность уголовной ответственности за трехкратное нарушение правил проведения митингов в течении ста восьмидесяти дней подтверждена Конституционным судом (КС) России.

Первым осужденным за такие нарушения стал оппозиционер Ильдар Дадин, который получил три года лишения свободы. Позднее срок был уменьшен до двух с половиной лет, однако Дадин пытается доказать, что его посадили в тюрьму незаконно.

Как стало сегодня известно, дело Дадина будет пересмотрено, а соответствующая статья Уголовного кодекса - изменена. Такое решение принял КС России, пишет “Коммерсант”. По словам защиты Дадина, до пересмотра своего дела оппозиционер останется в тюрьме.

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