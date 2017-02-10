Я пришелец, и я скажу…

Когда полгода назад ехал в Крым то, конечно, его идеализировал. И особенно Севастополь. Как и очень многие россияне с материка. Надо было здесь пожить, чтобы понять, что же происходит на самом деле.

О завышенных ожиданиях и клюющих навоз

Теперь я знаю, что у крымчан весной 2014 года были завышенные ожидания. Россия совершенно правильно воспринималась как Мать, но какая-то очень всемогущая. Несколько раз в разговорах проскальзывало нечто похожее на удивление: как же так! Мы все как один проголосовали. А утром следующего дня и дороги прежние и дом еще не полная чаша. Претензий к России я за полгода жизни в Крыму не заметил, а разочарованы только бомбилы, гнездящиеся у симферопольского аэропорта. Ну, не хотят приезжие москвичи-питерцы платить пять тысяч за поездку до Алушты. Конечно, при Украине этим стервятникам было лучше.

Хочу сказать, что Россия отнюдь не райское местечко. Это не Доминикана, где круглый год можно сидеть в шортах под пальмой и дожидаться падения кокосового ореха (это правда, сам видел таких счастливчиков).

Страна еще долго не оправится от катастрофы 1991 года. Есть и неухоженные города, и умирающие деревни. РФ не развалилась на десятки враждующих между собой княжеств лишь потому, что свойственное русскому человеку имперское сознание не позволило воцариться в стране хаосу, о котором многие «доброжелатели» мечтали. Конечно, дороги значительно лучше, чем в Крыму и в Украине в целом. И Москва, Казань, Белгород, Сочи, Сургут и прочие города – конфетки. Но это все случилось за несколько последних лет.

Россия сейчас, по-моему, полностью соответствует цитате Н.А. БЕРДЯЕВА. «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай. А для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад». Вот со всеми своими завышенными ожиданиями, Крым, как говорят некоторые мои местные друзья, и присоединил такую Россию к себе в 2014 году.

А знаете, о чем толкуют между собой в самолетах, летящие с материка в Симферополь менеджеры и бизнесмены? О том, что крымское «щас» – это даже не через час. А в лучшем случае через неделю. О том, что крымская ментальность предполагает неторопливость и истому. А куда спешить? Придет сезон, и отдыхающие все равно займут все более-менее пригодные для временного жилья комнатки на побережье. Никуда они не денутся. Курортная психология присуща любому южному уголку любой страны. Наверное, финны с южных границ Финляндии бОльшие тормоза, чем на севере.

Наложим этот местный колорит на комплекс завышенных ожиданий и получим объективные условия крымских реформ. Добавим так называемых крымских

общественников: кто-то из них сотрудничает с иностранными спецслужбами, иные просто финансируются желающими остаться в тени влиятельными игроками из крымского истеблишмента. Этих мастеров не грех помянуть словами Генри МИЛЛЕРА из его «Тропика рака». Там герой, созерцая воробьев клюющих конский навоз, посетовал: «Как же легко некоторым достается хлеб насущный».

Есть, конечно, и так называемые общественники, которые ненавидят Россию бесплатно, на виду и те, что беспрерывно всех и вся разоблачают в ожидании конвертации в ликвиды… Шакалы клавиатуры, акулы перепоста сказали бы про них Ильф и ПЕТРОВ, доживи классики до воссоединения Крыма и России.

Хлебнул этого коктейля из Facebook с утра и весь день свободен. Те, кто по работе обязан изучать содержимое сети, должно быть молоко литрами глушат. Какие уж здесь реформы.

Севастопольский сепаратизм или Где ты был 23.02.2014 года

Недавно один мой знакомый сказал: «И все-таки Севастополь самый русский город на свете». Я скромно и без всякой иронии попросил его объяснить происхождение этой версии. На что мгновенно получил ответ: «Это надо чувствовать сердцем!»

Понимаете? Если я это не чувствую сердцем, значит я не русский или у меня нет сердца! А есть группа людей, у которой это получается. Они тоже русские. Но какие-то другие. Альтернатива. Кому? Мне? Остальным севастопольцам и крымчанам? Русским из Москвы, Самары, Новосибирска…?

Я знаю, что в украинские времена Севастополь поддерживал особое отношение к России. Москва тоже делала, что могла. ЛУЖКОВ в Севастополе дома строил. Чудачил, как тогда некоторые считали. Что, разве других дел в своем городе у московского мэра не было? А намедни я услышал, что ЛУЖКОВА в Севастополе уважают. Но он все равно чужак!

Те, которые «настоящие», держатся особняком и, вероятно, подчиняются только им уловимыми командами, поступающими от сердца. Видимо от кого-то одного. А может быть это и не сердце вовсе, а мозг. Весьма значительная группа горожан, не склонная к самостоятельному мышлению и зависимая в поступках от кого-то. Интересные перспективы для политтехнологов, а, может быть, и спецслужб открываются. Едва ли найдется в России город, в котором горожане бьют стекла в здании администрации с криком: «Ааааа, достали приезжие!!!» Наверняка кто-то подсказал, научил, довел до точки экшена.

Где ты был 23.02.2014 года и знаешь ли ты наизусть «Легендарный Севастополь»? Правильный ответ на эти два вопроса дают право в Севастополе... на все дают право. Только нужно не стесняться, а пользоваться этим правом. На вершине этой пищевой цепочки Алексей ЧАЛЫЙ, естественно. Не он, конечно, ее создавал. Явление как таковое в начале 50-х прошлого века возникло вместе со статусом закрытого города.

Годы украинства, наверное, оформили тренд. Но тогда люди боролись за свою севастопольскую самодостаточность и русский язык в Украине. А сейчас, когда прежние цели достигнуты, наиболее продвинутые монетизируют вложения минувших дней. А те, кто попроще, согревают себя идеей, что они больше католики, чем папа римский. Кстати, в средневековье, при взятии города Безье крестоносцами, папский легат на вопрос «как отличить доброго католика от еретика?» ответил: Убивайте всех! Господь разберет своих!

Читатель, возможно, сморщит носик и скажет, что я понапридумывал. Нет. Я просто сгустил немного краски и чуть утрировал. Чтобы ярче образы выглядели.

Андрей НИКОЛАЕВ, «Аргументы недели – Крым»