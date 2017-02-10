Россиян хотят штрафовать за парковку автомобилей на газонах

Госдума может принять законопроект, который запрещает парковаться на газонах. Документ рекомендовал комитет по госстроительству.

Если депутаты примут положительно решение, то КоАП дополнит новая статья, которая предусматривает федеральный штраф за проезд или стоянку транспорта на газонах, а также других озелененных территориях. Его размер составляет от полутора до пяти тысяч рублей, сообщает kommersant.ru. Предполагается, что выписывать штрафы будут участковые.

Ранее подобные наказания устанавливались лишь на региональном уровне. Однако их было легко оспорить в суде, так как они противоречили федеральному законодательству.