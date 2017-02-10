Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной

Граждане России, планирующие оформить право собственности на муниципальные квартиры, теперь могут с этим не спешить. Госдума сделала бесплатную приватизацию жилья бессрочной. Соответствующий законопроект депутаты приняли несколько минут назад в третьем чтении.

Ранее сроки бесплатной приватизации в России неоднократно продлевались. Очередная дата завершения этого процесса была назначена на 1 марта текущего года.

Как ранее заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, принятый сегодня Думой законопроект поддерживает президент Владимир Путин. По словам Пескова, Путин неоднократно доводил свою точку зрения о необходимости ввести бессрочную приватизацию жилья до министров.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня