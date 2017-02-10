Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной
10 февраля 2017, 12:27 [ «АН-онлайн» ]
Граждане России, планирующие оформить право собственности на муниципальные квартиры, теперь могут с этим не спешить. Госдума сделала бесплатную приватизацию жилья бессрочной. Соответствующий законопроект депутаты приняли несколько минут назад в третьем чтении.
Ранее сроки бесплатной приватизации в России неоднократно продлевались. Очередная дата завершения этого процесса была назначена на 1 марта текущего года.
Как ранее заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, принятый сегодня Думой законопроект поддерживает президент Владимир Путин. По словам Пескова, Путин неоднократно доводил свою точку зрения о необходимости ввести бессрочную приватизацию жилья до министров.
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