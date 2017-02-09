Примета времени: все взаимно оскорбляют и оскорбляются. И делают это со вкусом, шумно, с привлечением третейского судьи в виде генпрокуратуры.



Дошла очередь и до режиссера Алексея Учителя.



О том, что он снимает фильм о любви наследника престола и балерины знали давно. Поэтому, как только в Сети появился первый трейлер, тут же посыпались и гневные возгласы: как вы смеете оскорблять память человека, которого постигла такая жестокая судьба и вследствие этого причисленного к лику святых великомучеников Православной церкви.



Как считают верующие, показывать после этого земную любовь святого неуместно.



Организация «Святая Русь» и экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская просили Генеральную прокуратуру России проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих. Проверили. Нарушения не нашли.



Но тут в кинотеатры страны стали приходить письма от оскорбленных с требованием не брать фильм в прокат и угрозами.



Тут уже оскорбился Алексей Учитель и вся его команда.



- Компания «Рок» обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться и защитить картину от проявлений экстремизма, - пояснил гендиректор пиар-агентства «Сарафан-пиар» Андрей Шишканов. – Сценарий уже прошел много проверок, еще до начала съемок, и сейчас. Не было найдено никаких противоречий с историческими фактами. Мы согласны с пресс-секретарем Президента России Дмитрием Песковым, который сказал, что сначала надо увидеть фильм, а уже потом делать выводы.



Режиссер высказывается категорично:



Сначала мы не придали значения всей этой возне вокруг нашего фильма, - говорит Алексей Учитель. - Но когда воинствующие фанатики позволили себе делать экстремистские заявления, мы больше не могли не замечать этой агрессии, потому что в опасности не только художественное произведение, но и обычные граждане. Теперь мы вынуждены обратиться за помощью к государственным органам, которым по силам пресечь этот экстремизм и защитить наши нарушенные конституционные права.



Наш фильм еще до съемок прошел через экспертный совет Фонда кино и был поддержан им. В настоящий момент нашу картину и ее будущий широкий прокат активно поддерживает Министерство культуры России.



Алексей Учитель удивляется: «заявления этой псевдоправославной, а фактически преступной организации «Святая Русь» странным образом совпали по времени и тональности с заявлениями депутата Госдумы Поклонской.



- Она позволила себе ряд некомпетентных и лживых комментариев, - говорит режиссер. – А также заведомо ложный донос в совершении ряда преступлений создателями картины.

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