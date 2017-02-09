На космодроме Восточный готовятся к новому пуску

Сегодня стало известно, что на космодроме Восточный в Амурской области начался монтаж оборудования для нового пуска.

Этим занимаются сотрудники ФГУП "ЦЭНКИ", входящего в госкорпорацию "Роскосмос". Как сообщает пресс-секретарь предприятия Светлана Вакулович, специалисты уже начали монтаж технологического оборудования для разгонного блока "Фрегат" на космодроме Восточный. Оборудование, как уточняет ТАСС, было изготовлено НПО им. С. А. Лавочкина.

Согласно последней информации, монтаж и пуско-накладочные работы будут завершены уже до конца апреля, а позже начнется проведение автономных и комплексных испытаний. Пуск ракеты назначен на вторую часть 2017 года.