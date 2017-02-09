Пассажирам «Авроры» расскажут о дальневосточных и сибирских городах

09.02.2017 16:20:33

Одноименное издание расскажет пассажирам о городах Дальнего Востока, Сибири и Северо-Восточной Азии, куда летают самолеты «Авроры». В первом выпуске команда журнала презентует Сахалинскую область, где расположен головной офис компании.

- Прежде пассажирам во время перелета предлагали издания Aeroflot World, но его уже больше года не выпускают, - отметил заместитель начальника отдела внутренних и внешних связей авиакомпании Павел Малышкин. - По правилам, на всех самолетах должен быть бортовой журнал, поэтому руководство компании решило выпускать собственное издание.

Над номерами «Авроры» работает редакция журнала«Собрание Exclusive». Каждый из них покажет привлекательность того или иного региона и проинформирует пассажира о местах, которые здесь можно посетить. Следующая на очереди – Камчатка. По словам главного редактора журнала«Собрание Exclusive» Татьяны Варнаковой, также читателей ждут статьи об искусстве, моде, музыке, путешествиях и многом другом.