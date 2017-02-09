Владивостоку покажут, как превратить отходы в доходы

Лауреат премии EMMY, а также других наград международных фестивалей в области документального кино Кристофер Бивер представит горожанам краевого центра Приморья фильм об уникальной экологической программе в Сан-Франциско и проведёт мастер-класс по превращению мусора в ресурс для новой индустрии.

9 февраля в малом зале кинотеатра «Океан» гость из США представит владивостокским зрителям одну из своих последних работ – фильм «В погоне за нулём» (Racing to Zero, in Pursuit of Zero Waste). Лента рассказывает об опыте внедрения в Сан-Франциско концепции «Ноль Отходов» (Zero Waste). В городе поставлена задача к 2020 году перерабатывать абсолютно все отходы, которые производит мегаполис, и эта цель выглядит вполне реальной: в настоящий момент здесь в переработку идёт уже почти 80 процентов мусора. Амбициозный план потребовал революционных решений, и фильм Криса Бивера показывает опыт превращения мусора в ресурс, на основе которого создаётся новая культура и новая индустрия, способная радикально изменить среду обитания человека.

«Владивосток тоже вкладывает большие усилия в улучшение экологии, – отмечает консул по вопросами печати и образования Генерального консульства США во Владивостоке Эрик Пагнер. – Поэтому нам кажется, что фильм Криса Бивера представляет большой интерес для местной аудитории. Помимо этого у зрителей будет возможность пообщаться с режиссером и задать ему любые вопросы».

Кристофер Бивер известен как продюсер и автор мультимедийных проектов, затрагивающих проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды. Его фильм «Тёмный круг» (Dark Circle) удостоен национальной премии EMMY , фильм «Истории Сан-Хоакина» (Tales of the San Joaquin: A River Journey) был номинирован на премию Pare Lorentz Международной ассоциации документального кино. Он автор таких фильмов как «Сокровища Зелёного пояса», «Секреты залива» и ряда других. В настоящий момент режиссёр работает над фильмом «Тулар, исчезнувшее озеро», который отражает озабоченность автора вопросами водных ресурсов и их влияния на окружающую среду. Год назад режиссёр приезжал в Москву и провёл мастер-класс для студентов ВГИК им. С.А. Герасимова.

Показ фильма «В погоне за нулём» пройдёт в четверг, 9 февраля в 19 часов в малом зале кинотеатра «Океан». Вход свободный, но посетители должны получить контрамарки в кассе кинотеатра.

А 10 февраля свой мастер-класс Крис Бивер проведёт в клубе «Контрабанда» (Светланская, 33/3, Старый дворик ГУМа, начало в 16 часов). Принять участие в творческой мастерской может любой: обладатель EMMY считает, что его взгляды и советы интересны как для тех, кто снимает видео на гаджеты, так и для тех, кто серьёзно занимается документальной съёмкой. Однако количество мест ограничено, поэтому желающие должны зарегистрироваться на странице Facebook Генерального консульства США - https://www.facebook.com/usconsulate.vladivostok/posts/1614958005187089

В субботу, 11 февраля, в 16 часов лауреат премии «Эмми» встретится с горожанами в библиотеке «БУК» на своём мастер-классе «Видеть через объектив».