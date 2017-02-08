Кто в России работает по специальности?

Несмотря на то, что число дипломированных специалистов в России растет, каждый четвертый россиян выполняет работу, которая вообще не требует высшего образования.

К таким выводам пришли специалисты из Высшей школы экономики после проведенного исследования, передает ТАСС. Они установили, что чаще всего именно медики в дальнейшем выбирают работу по специальности. А вот хуже всего обстоит дело с выпускниками сельскохозяйственных ВУЗов. Аграрии чаще других работают в сфере, никак не связанной с их профессией. И это объяснимо: зачастую им приходится выполнять работу, которая не требует образования. Однако именно они чаще всего садятся в кресло руководителя.

Вообще же, согласно исследованию, руководителем становится каждый шестой выпускник.