В Москве опубликован список объектов, подлежащих приватизации

На официальном портале Правительства Москвы размещено 8 февраля постановление мэра Сергея Собянина о среднесрочном плане приватизации государственного городского имущества столицы на 2017 – 2019 годы.

В документе указано, какие именно объекты и компании попадут под приватизацию. В списке, в частности, 51 компания. Это, например, банк «Московское ипотечное агентство», ОАО «Комбинат бытовых услуг "Заря"» и «Московская аптека».

Под приватизацию попал и Бутырский рынок, и столичный гольф-клуб, и Останкинский завод напитков.

Напомним, Кабмин России планирует в течение следующих трех лет приватизировать порядка 500 акционерных обществ, триста федеральных учреждений и более тысячи объектов госимущества. Под приватизацию попадут даже банк ВТБ, ПАО «РЖД» и «Почта России».