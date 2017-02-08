Минтруд разработал систему защиты граждан, которые сообщат о коррупции

Теперь уволить работника, который сообщил в органы о своем начальнике-коррупционере, уволить будет намного сложнее. Российское Министерство по труду разработало проект закона по защите честных граждан.

Новый закон не позволяет работодателю увольнять сотрудника, который сообщил о коррупции, по единоличному решению, для этого теперь придется собирать специальную комиссию, куда войдут и специалисты силовых антикоррупционных структур, пишет «РГ».

А еще граждане, для которых написан новый закон, получат юридическую защиту и их сообщения о взяточничестве будут максимально защищены от третьих лиц, как и их личные данные.