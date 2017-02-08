В ООН передано обращение крымских татар с призывом признать Крым частью России

Обращение, направленное в Организацию объединенных наций (ООН) крымско-татарской организации “Къырым бирлиги”, содержит призыв признать присоединение к России Крымского полуострова соответствующим нормам международного права.

В документе отмечается, что в связи с переворотом на Украине над жизнью и безопасностью крымских жителей нависла серьезная угроза, сообщает RT. В связи с этим местные власти приняли “единственно правильное” в такой ситуации решение - вышли из состава Украины, провозгласив независимость, а затем присоединились к России.

Организация призвала ООН признать присоединение не противоречащим нормам международного права.

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