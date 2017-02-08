Росстат: россияне стали есть меньше и дешевле

Более половины россиян (53 процента) стали покупать более дешевые продукты, чем годом ранее. Такой вывод делает Росстат после анализа полученных им данных статистики покупки продуктов россиянами.

И рыба, и мясо, а также молоко и яйца, - все это теперь стало мене доступно для наших граждан. В списке основных продуктов, которые теперь покупают меньше и подешевле, 16 позиций, пишет «РГ».

Отмечается, что еду реже покупают не оттого, что она дорога, а потому, что денег нет. Если сравнивать с 2015 годом, то жители России стали потреблять рыбы на 12 «кило» меньше, говядины покупают меньше на 1,5 килограмма, выпивают в год на 26 литров молока меньше и съедают на 58 куриных яиц меньше.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о снижении реальных доходов россиян и в связи с этим об ожидании падения цен.