Госдума РФ приняла закон о наказании спортивных фанатов за беспорядки

Отныне нарушение правил проведения соревнований на стадионах будет наказываться по специально принятому закону, - 8 февраля Госдума РФ приняла его в первом чтении. Закон принят в преддверии ЧМ-2018 по футболу.

За «неспортивное» поведение болельщикам грозит либо арест до 15 суток, либо штраф от 10 до 290 тысяч рублей. Но не только это: нарушителю закона не будет позволено посещать спортивные матчи от года до семи лет, сообщает портал российского парламента.

Точно такая же ответственность ждет и фанатов-иностранцев, если они грубо нарушат правила поведения на стадионе, только иностранного гражданина вышлют из страны.