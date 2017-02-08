Программист из группы Анонимного интернационала («Шалтай-Болтай»), что занималась взломами серверов российских спецслужб для опубликования секретных документов, озвучил 8 февраля свое имя и местонахождение.

Взломщики из группы Анонимного интернационала занимались тем, что рассекречивали документы внутренней политики России, поэтому преследуются спецслужбами за госизмену, сообщает «Фонтанка».

Последний их хакеров этой группировки, который пока не арестован, признался, что зовут его Александр Глазастиков, и что проживает он в данное время в Эстонии. Глазастиков также сообщил, что он работал программистом в Санкт-Петербурге. Хакер не скрывает: имя он раскрыл намеренно, так как хочет попросить в Эстонии политическое убежище и потом, он предполагает, что в ФСБ и без того знают, кто он и где находится.