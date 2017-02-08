Бесплатная приватизация жилья стала бессрочной

Сегодня, 8 февраля, н­а заседании Государст­венной Думы была прин­ята поправка к закону­, согласно которой пр­иватизация жилья ста­новится бесплатной и ­бессрочной, причем бе­з ограничения по кате­гориям лиц. Об этом рассказал депутат Госдумы Влад­имир Бурматов.

Южноуральцы неоднократно поднимали этот вопрос в ходе прошедшей региональной недели, и данную тему вновь подняли на обсуждение на самом высшем уровне. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу.

Напомним, что уже с 1 марта 2017 года приватизация становилась платной. Поправка позволит 20 процентам южноуральцев (то есть каждому пятому), кто владеет неприватизированнным жильем, оформить документы бесплатно.