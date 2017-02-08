Бесплатная приватизация жилья стала бессрочной
8 февраля 2017, 15:51 [ «АН-Челябинск» ]
Сегодня, 8 февраля, на заседании Государственной Думы была принята поправка к закону, согласно которой приватизация жилья становится бесплатной и бессрочной, причем без ограничения по категориям лиц. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Южноуральцы неоднократно поднимали этот вопрос в ходе прошедшей региональной недели, и данную тему вновь подняли на обсуждение на самом высшем уровне. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу.
Напомним, что уже с 1 марта 2017 года приватизация становилась платной. Поправка позволит 20 процентам южноуральцев (то есть каждому пятому), кто владеет неприватизированнным жильем, оформить документы бесплатно.