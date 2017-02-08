Сломавший ногу в гололед петербуржец отсудил у ЖКХ 300 тысяч рублей
8 февраля 2017, 16:08 [ «АН-онлайн» ]
Житель Санкт-Петербурга взыскал с коммунальной службы почти триста тысяч рублей после того, как, переходя улицу во время гололеда, упал и получил перелом ноги.
Петербуржец подал иск к компании “Гражданское”, ответственной за приведение в порядок территории, на которой была получена травма, и выиграл судебный процесс.
Суд согласился с доводами обвинения, что здоровью истца был нанесен вред по вине ответчика, который не исполнил должным образом свои обязанности по очищению дороги от наледи, сообщает РИА Новости.
Судья постановил взыскать с компании утраченный петербуржцем заработок за три месяца - около 140 тысяч рублей, а также компенсацию морального ущерба - 150 тысяч рублей.
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