Сломавший ногу в гололед петербуржец отсудил у ЖКХ 300 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга взыскал с коммунальной службы почти триста тысяч рублей после того, как, переходя улицу во время гололеда, упал и получил перелом ноги.

Петербуржец подал иск к компании “Гражданское”, ответственной за приведение в порядок территории, на которой была получена травма, и выиграл судебный процесс.

Суд согласился с доводами обвинения, что здоровью истца был нанесен вред по вине ответчика, который не исполнил должным образом свои обязанности по очищению дороги от наледи, сообщает РИА Новости.

Судья постановил взыскать с компании утраченный петербуржцем заработок за три месяца - около 140 тысяч рублей, а также компенсацию морального ущерба - 150 тысяч рублей.